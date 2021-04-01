الشرطة السعودية تضبط شخصاً دهس آخر مرتين بسيارته

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ضبطت الشرطة السعودية مواطنا أقدم على دهس آخر كرتين بسيارته عمدا في أحد شوارع العاصمة الرياض نتيجة خلاف بينهما، ما أدى لمقتله، في جريمة رصدتها كاميرات المراقبة.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، الخميس، عن المتحدث باسم شرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية الجاني وألقت القبض عليه وهو مواطن سعودي في العقد الرابع من العمر.

وضبطت أجهزة الأمن في مركبة الجاني، التي نفذ بها الجريمة، مادة مسكرة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.