مرض غامض يقتل ويصيب 48 شخصا في كندا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توفي 5 أشخاص وأصيب 43 آخرون بمرض دماغي غامض يشبه جنون البقر في مقاطعة نيو برونزويك الكندية، وفقا لما جاء في موقع "عكاظ".

ويلتقي المرض الغامض من حيث الأعراض مع اضطراب الدماغ النادر والمميت المعروف بمرض كروتزفيلد جاكوب (CJD) ومتغيراته، بما في ذلك الاعتلال الدماغي الإسفنجي البقري، والذي يعرف بمرض جنون البقر.

ويحاول مسؤولو الصحة في نيو برونزويك فهم كيفية إصابة 43 شخصا بالمرض العصبي غير المعروف.

وتم تشخيص المرض لأول مرة في عام 2015، وفقا لمذكرة داخلية للصحة العامة أرسلت هذا الشهر، إذ يؤثر المرض على جميع الفئات العمرية ويبدو أنه يتركز في شبه جزيرة أكاديان في شمال شرق نيو برونزويك ومنطقة مونكتون في الجنوب الشرقي.