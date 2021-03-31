تقرير.. النساء خسرن وظائف بمعدلات أعلى من الرجال خلال "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير نشره اليوم، أن جائحة فيروس كورونا المستجد تسببت في تراجع التكافؤ بين الجنسين على مستوى العالم بمقدار جيل كامل.

ويقدّر المنتدى أن الوقت الذي سيُستغرق لرأب الفجوة العالمية بين الجنسين ازداد بنحو 36 عاماً منذ صدور التقرير الأخير قبل عام، من 5.‏99 إلى 6.‏135 عام.

ونقل التقرير عن منظمة العمل الدولية أن النساء خسرن وظائفهن بمعدلات أعلى من الرجال، بنسبة 5% إلى 3.9% على الترتيب. ويعود ذلك جزئياً إلى عمل النساء في كثير من الأحيان في المجالات التي تضررت بشدة من الإغلاق.

كما تأثرت النساء بشكل غير متناسب بإغلاق مؤسسات الرعاية، حيث تقع مسؤوليات الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال ورعاية المسنين على عاتق النساء في كثير من الأحيان، وفقاً لبيانات من «إبسوس».

ويشير التقرير أيضاً إلى التمثيل المنخفض تاريخياً للنساء في الوظائف المستقبلية سريعة النمو، حيث تمثل النساء 14% من القوة العاملة في مجال الحوسبة السحابية، و20% في الهندسة و32% في مجال البيانات والذكاء الصناعي.

وقالت المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي سعدية زهيدي: "لقد أثّرت الجائحة بشكل أساسي على المساواة بين الجنسين في كلٍّ من مكان العمل والمنزل، مما أدى إلى تراجع سنوات من التقدم".

وأضافت: "إذا كنا نريد اقتصاداً ديناميكياً في المستقبل، فمن المهم أن يتم تمثيل المرأة في وظائف الغد".