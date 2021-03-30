إليكم سبب ألم الأسنان عند ملامسة المثلجات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة، نُشرت في دورية ساينس أدفانسيس العلمية المتخصصة، عن الأسباب وراء ألم الأسنان الناتج عن تناول الآيس كريم أو المشروبات الباردة.

وفي التفاصيل، فقد حدد فريق البحث، بقيادة كاثرينا زيمرمان بجامعة فريدريش ألكسندر الألمانية، موقع الخلايا والإشارات في الأسنان الحساسة، التي ترصد الانخفاض الحاد في درجة الحرارة، والتي تكون السبب وراء آلام الأسنان وصدمات الدماغ، وقاموا بتتبع موقع الهدف، أي المسبب الأساسي لآلام الأسنان من هذا النوع، الذي يسمى TRPC5. وأجرى الباحثون تجارب على الفئران والبشر لفهم سبب زيادة ألم الأسنان من خلال تسجيل ما يحدث في الخلايا والأعصاب.

وتبيّن من خلال الدراسة أنّ من يعانون تسوس الأسنان يعتبرون من أكثر الناس عرضة للإحساس بالألم أثناء تناول الآيس كريم أو المشروبات شديدة البرودة، وذلك لأن المسار إلى الخلايا مكشوف بسبب التسوس أو أمراض اللثة.

وقالت زيمرمان: "بمجرد تحديد الجزيء الذي ينبغي استهدافه، تكون هناك إمكانية للعلاج. لذلك نرجح أن تصميم حاجز للـ TRPC5 يوضع على الأسنان في شكل أشرطة أو علكة ربما يساعد إلى حد كبير في علاج ألم الأسنان أو الحساسية المفرطة للب الأسنان".

يُشار إلى أنّه يتم التعامل مع هذا النوع من آلام الأسنان باستخدام أنواع مختلفة من العلاج، مثل معجون الأسنان، ولصقات الأسنان، والعلكة. وهناك علاج منزلي يشيع استخدامه في التخلص من آلام الأسنان، وهو زيت القرنفل الذي يحتوي على مادة اليوجينيل الكيميائية التي تعترض مسار الـ TRPC5، إلّا أنّ العلماء لا ينصحون بطرق العلاج التي يعتمد فيها المريض على نفسه، لذلك يرون أنه ينبغي أن على أي شخص يشعر بألم مؤرق في الأسنان التوجه إلى الطبيب.