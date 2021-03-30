5 مخاطر للعمل ليلاً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة فرنسية حديثة مخاطر العمل ليلا لفترات طويلة، وذكرت الدراسة أن التأثيرات تصل لدرجة الإصابة بامراض خطيرة بحسب ما جاء في موقع "عكاظ".

وقالل مدير الوكالة الفرنسية لأمن الصحة والغذاء والبيئة جيرار لاسفارج «أظهرت نتائج دراسة مطولة على 5 ملايين عامل أن 3.5 مليون معرضون للإصابة بالسرطان وأمراض القلب والبدانة والسكري من النوع الثاني، علاوة على اضطرابات في النوم وخلل في التمثيل الغذائي (الأيض) ومشكلات نفسية، نتيجة ارتفاع ضغط الدم وزيادة الدهون، إضافة لضعف الذاكرة وخلل في التكوينات الإدراكية».

واستدرك: «تخفّض الإضاءة الصناعية ليلاً إنتاج الميلاتونين وهو من أهم المواد في مكافحة الأورام الخبيثة».

ويزيد العمل ليلاً من فرصة الإصابة بـ:

1 -زيادة خطر الإصابة بالأورام السرطانية

2 - ارتفاع ضغط الدم ما يؤدي لاعتلال القلب

3 - زيادة الدهون وارتفاع مستوى البدانة

4 - اضطراب النوم ومشكلات في الأيض

5 - ضعف الذاكرة وخلل في الإدراك