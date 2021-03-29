استخراج جنين من داخل جنين في مستشفى بـ "مسقط "

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أجرى قسم جراحة الأطفال بالمستشفى السلطاني في سلطنة عمان عملية جراحية نادرة تمثلت في استئصال جنين من داخل جنين لطفل يبلغ من العمر ثمانية أشهر بحسب وزارة الصحة العمانية .

وتعد هذه الحالة من الحالات نادرة الحدوث في العالم لما تواجهه من تعقيدات استثنائية .

وقد أجرت العملية لطفل يبلغ من العمر ثمانية أشهر، بطاقم طبي ترأسه الدكتور محمد بن جعفر الساجواني، استشاري أول، رئيس قسم جراحة الأطفال بالمستشفى السلطاني.

وبعد ثلاثة أيام من إجراء العملية تم التحقق من الفحوصات والمؤشرات التي أثبتت نجاح هذه العملية النوعية.

وتعرف هذه الظاهرة الطبية بـ Fetus in Feto، وتحدث بنسبة 1 بين كل 500 ألف حالة ولادة حية على مستوى العالم.