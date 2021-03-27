بيل غيتس يتنبأ بانتهاء "كورونا" وعودة الحياة إلى طبيعتها في هذا الموعد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تنبأ مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، بأن العالم سيتخلص من جائحة كورونا، وسيعود إلى طبيعته بحلول نهاية عام 2022، منوهاً بأن الأزمة الصحية تركت آثاراً سيئة، وكانت "مأساة لا تصدق".

وقال بيل غيتس، لصحيفة Gazeta Wyborcza البولندية، إن إحدى النقاط المضيئة كانت وصول اللقاحات، مؤكداً: "بحلول نهاية عام 2022، يجب أن نعود إلى طبيعتنا تماماً".

كما قدمت ميليندا غيتس جدولاً زمنياً مماثلاً في وقت سابق من هذا الشهر، عندما سُئلت عن اعتقادها إمكانية الوصول إلى مناعة قطيع عالمية ضد الفيروس، في إشارة إلى أن اللقاحات ربما لن تصل إلى البلدان النامية "بشكل جماعي" حتى نهاية هذا العام، قائلة: "سيكون ذلك في وقت ما عام 2022".

وقدّم الزوجان ما لا يقل عن 1.75 مليار دولار، من خلال مؤسسة بيل وميليندا غيتس، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.