بالفيديو.. لقطات طريفة لفيلان يساعدان بعضهما للخروج من حفرة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر فيلان وهما يساعدان بعضهما للخروج من حفرة في مقاطعة رايونغ بتايلاند.

وأظهرت اللقطات أحد الفيلة يجلس بساقيه الأماميتين على حافة منحدر الحفرة، قبل أن تدفعه صديقته، ولكن الفيل الكبير كان ينزلق عائداً إلى حيث بدأ داخل الحفرة، وظلت المحاولات تتكرر بسبب عدم نجاح جهودهم من المحاولة الأولى، حيث استطاع الفيل، الخروج بمساعدة صديقه.

من جانبها ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن صاحبة لقطات الفيديو أفادت أنها شاهدت الفيلان وهما يساعدان بعضهما البعض لمدة ساعة تقريباً، وكان من المذهل رصد كيف كان الفيلة يتواصلان، وبدا الأمر كما لو أنهما يخبران بعضهما البعض بأفضل طريقة للتسلق".

وأضافت "ديلي ميل" أن أنثى الفيل دفعت صديقها دفعة ساعدته أخيراً على التسلق، ثم حاولت تقليد أسلوبه للخروج هي الأخرى بينما كان الفيل الذكر خارج الحفرة يحاول مساعدتها عن طريق سحبها بخرطومه حتى نجح كلاهما في الخروج والعودة إلى بر الأمان.