فنان سويسري يبتكر لوحات بالزجاج المتكسر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اشترك كل من الفنان السويسري بيرغر والمصورة الأميركية سيليست سلومان في إنجاز صور شخصية (بورتريه) لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، حيث قام الفنان السويسري وهو نجار متدرب، باستخدام الصورة التي التقطتها سلومان كنموذج لعمل فني مصنوع من الزجاج المُتكسّر (أو المحطم).

وباستخدام تقنية ابتكرها بنفسه، قام بيرغر بدقّ قطعة من الزجاج الرقائقي برفق من أجل ترك شقوق رقيقة وأخاديد صغيرة شكّلت مع بعضها البعض صورة نائبة الرئيس التي أدت اليمين الدستورية في شهر يناير الماضي.

وقد حظي العمل الفني باستقبال جيّد عندما تم عرضه في منتزه "ناشيونال مول" المفتوح في العاصمة واشنطن الممتد بين النصب التذكاري للرئيس واشنطن والنصب التذكاري لأبراهام لينكولن.