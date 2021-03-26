تصميم أقنعة للأنف فقط لارتدائها أثناء تناول الطعام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

صمم باحثون في المكسيك قناعا للأنف يمكن وضعه فقط أثناء تناول الطعام، ويتم ارتداؤها تحت قناع كامل، وفقا لما ورد في وكالة "رويترز".

وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفكرة، حيث سخر بعضهم منها فيما وجد آخرون أنها ستقلل من انتقال الفيروس.

وتعد الخلايا البشرية التي تمنح الناس حاسة الشم، نقطة دخول رئيسية لفيروس كورونا، ما يجعل أغطية الأنف مهمة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

ولكن منظمة الصحة العالمية توصي الناس بارتداء أقنعة تغطي أنوفهم وأفواههم وذقونهم، لحماية أفضل من الفيروس.