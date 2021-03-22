أفضل وضعية للجسم خلال النوم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تلعب وضعية الجسم أثناء النوم دورا مهما في صحة القلب والجهاز التنفسي، وأوصى طبيب أعصاب بالاستلقاء على الجانب الأيمن وثني الساقين والذراعين قليلا، موضحا أن هذه الوضعية تقي القلب والرئتين من الضغط وتجعله في وضعية مريحة، وفقا لما جاء في وسال إعلام روسية.

وحث الطبيب على تجنب النوم على البطن، لأنه في هذا الوضع يدير الشخص رأسه إلى جانب واحد، مما يؤدي إلى التواء الشرايين والأوردة في الرقبة.

كما أوصى الطبيب بتجنب النوم على الظهر نظرا لأن الشحص في هذه الوضعية تكون الساقين والذراعين مستقيمة، ما يجعل الجسم في وضع غير مريح بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يرتخي اللسان إلى آخر الحلق ويعيق التنفس بشكل خطير.