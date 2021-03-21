فراولة تخدع الشرطة الفرنسية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت السلطات الفرنسية عن ضبط كمية كبيرة من عقار MDMA هذا الأسبوع، لكنها اضطرت لاحقا إلى الاعتراف بأنه ليس مخدرًا غير قانوني، وأن الكمية ليست إلا حلوى فراولة هاريبو مطحونة.

ووفقا لموقع "دويتش فيل" الألماني، أشاد مقر شرطة باريس، بـنتائج التحقيق على موقع تويتر ووصفت العمل بأنه ناجح لإظهار الحقيقة، بعدما زعم المحققون أنهم صادروا 25 كيلوجرامًا من المخدرات، قيمتها السوقية مليون يورو أي ما يعادل (1.2 مليون دولار).

وأظهرت الصور المصاحبة للتحقيق مادة زهرية مسحوقة وعبوات حبوب وردية اللون، بعدما داهمت الشرطة شقة في "سان أوين" شمال باريس، وتم القبض على رجلين على صلة بالشحنة، وتم احتجازهم فيما يتعلق بسرقة 200 هاتف ذكي.

لكن اختبارات السموم التي أجريت، كشفت أن المادة كانت مجرد مسحوق طعام، وقال مكتب المدعي العام المحلي لوكالة الأنباء الفرنسية: "لا علاقة لها بالمخدرات أو المواد السامة".

وبدلًا من ذلك، كانت المادة المشبوهة عبارة عن حلوى "فراولة تاجادا" من النوع الذي أنتجته شركة هاريبو الألمانية، بحسب مصدر مقرب من التحقيق.