كلبان ينهشان لحم طفل وهو يلعب في فناء المنزل بأميركا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تسبب كلبان بوفاة طفل صغير لم يتعد الـ3 سنوات من عمره عندما كان يلعب في حديقة المنزل الجديد بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية فقد عزيز أحمد حياته إثر تعرضه لهجوم شرس من الكلبين رغم أن والدته لم تتركه وحاولت الدفاع عنه حتى النهاية.

وأوضح أصدقاء العائلة في التحقيقات أن والدة الطفل أصيبت بجروح بالغة أيضًا بعد خروج الكلبين من قفصهما ومهاجمة الطفل فيما فر أخواتهم الأكبر عائدين إلى المنزل.

وعلى الأثر تم قتل الكلبين قتًلا رحيمًا على يد الشرطة في أعقاب وفاة عزيز، فيما عبر عمدة المدينة عن صدمته بسبب الحادث الأليم، مختتمًا: "الجميع يحزن على وفاة الطفل الصغير، ونصلي من أجل هذه الأم وعائلتها لهذا الحزن الذي لا يمكن تصوره".