انتحار طفلة في مصر بسبب "ببجي"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أقدمت طفلة مصرية ، تبلغ من العمر 11 عاما، على الانتحار شنقا، في العاصمة المصرية القاهرة، بحسب ما أفادت صحف محلية، امس الأربعاء.

وقالت صحيفة "أخبار اليوم" م إن شرطة حي المقطم تلقت بلاغا يفيد بانتحار طفلة تدعى "قمر"، طالبة بالصف السادس الابتدائي، داخل غرفة نومها.

وأثناء معاينة المنزل، عثرت الشرطة على الفتاة معلقة في حبل متدل من سقف حجرتها.

ونقلت الصحيفة أن التحريات نقلت اكتشاف جثة الطفلة عندما دخل عليها والدها بعد أن شاهدها آخر مرة وهي تلعب "ببجي".

وذكرت التحريات، بحسب موقع "مصراوي"، أن الطفلة قمر كانت مولعة بمحاكاة أفلام الرعب ما أصابها بـ "اكتئاب نفسي" عدة مرات.