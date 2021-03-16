بالصور.. بلدة إيطالية تبيع منازلها بـ1 يورو دون شروط!

المصدر: ترجمة مروة سليم

عرضت بلدة إيطالية منازلها المهجورة للبيع مقابل 1 يورو فقط أي ما يعادل 1.20 دولار، وذلك كما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

الصور نقلاً عن "نيويورك بوست"

وأضافت الصحيفة أن شراء منزل مهجور في بلدة "لورينزانا" الواقعة في المنطقة الجنوبية ببازيليكاتا الإيطالية، مقابل 1 يورو فقط لا يتطلب دفع وديعة، في حين أن معظم البلدات والقرى تشترط على المشترين إيداع وديعة لتأمين صفقاتهم، عادة ما تكون حوالي من 2000 يورو إلى 5000 يورو، ليتم استردادها بمجرد اكتمال أعمال التجديد بنجاح.

لكن لكن كل ما يطلبه رئيس البلدية هو أن يكمل المشترون المحتملون التجديدات في غضون 3سنوات، على أن يبدأ العمل أيضاً في غضون ثلاثة أشهر من الشراء، ويجب أن يكون المشترون مستعدين لإنفاق نحو 20 ألف يورو لتجديد منازلهم الجديدة.

ويجب على المشترين المحتملين تقديم خطة تجديد شاملة قبل النظر في اقتراحهم، لكن سلطات لورينزانا تحاول تقليل الأعمال الورقية إلى الحد الأدنى لتسهيل العملية.

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تعرض فيها بلدة في إيطاليا صفقة كهذه، حيث انها في العام الماضي، عرضت المدن الصغيرة في جميع أنحاء إيطاليا صفقات مماثلة، لكن الصفقات السابقة كانت خاضعة لبعض الشروط حيث كان أهمها إيداع 5000 يورو كوديعة بنكية لإعادة المنازل القديمة.