بالصور.. مصر.. التزحلق على الملح بدل الجليد

المصدر: مروة سليم - دبي

سلطت مدونة مصرية عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، الضوء على نشاط ترفيهي لاقى شعبية واسعة خلال موسم الشتاء الحالي، في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد على شاطئ قناة السويس، حيث أن أهالي تلك المنطقة بدأوا منذ شهرين بالتزلج واللهو على تلال من الملح في محاكاة منهم بالتزلج على الجليد.

وبدأ اللعب مع تلال الملح والإقبال للتصوير عليها منذ نحو شهرين، حين نشر مصري صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت، وهو يتزلج على تلال الملح فحققت عدداً هائلاً من المشاهدات، وبالتالي بدأ إقبال الناس على المكان للاستمتاع بالتجربة الجديدة، وذلك كما ذكرت صحيفة "بوابة الأهرام" الإلكترونية.

وتدير هذه التلال شركة حكومية تتولى تصدير هذا الملح إلى الخارج لكي يُستخدم في إذابة الجليد وبالتالي لا يُخشى على هذا الملح من التلوث نتيجة اللعب به والتزلج أو الركض عليه.

من جانبها قالت احدى الطالبات أثناء زيارتها للمكان "إحنا بننزل صورنا على النت، وكل الناس اللي من بره بورسعيد بيفكروا إن إحنا يعني سافرنا جليد أو كده، مضيفة كأننا طلعنا جبل الجليد في موسكو".

وقالت مسؤولة صفحة على "فيس بوك" تهتم بالأماكن السياحية في مصر "الناس بتحسب إن الملح ده ملح أكل، هو مش ملح أكل ده بيبقى ملح تصدير إذابة جليد، دة توضيح بس عشان الناس بتقول أنتوا بتقفوا على الملح اللي بناكله برجليكوا، أحب أوضح أن لا ده مش ملح أكل، بس عشان الناس تيجي تلعب وتتصور براحتها صور جميلة زي دي".

الصور نقلاً عن "بوابة الأهرام".