باحثون: هذه الفئة تكفيها جرعة واحدة من لقاح كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

دعا باحثون إلى إعطاء الأشخاص الذين أصيبوا من قبل بفيروس كورونا المستجد جرعة واحدة من اللقاحات التي تتطلب جرعتين.

وكتب 32 باحثا من كلية الطب في ماونت سيناي خطابا نشر في مجلة "نيو إنجلاند الطبية"، يوم الأربعاء، طالبوا فيه بالتحقق من فكرة إعطاء جرعة واحدة للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس بالفعل.

واستندوا إلى دراسة، قيد المراجعة حاليا، تشير إلى ان المرضى السابقين تتولد لديهم أجسام مضادة تزيد ما بين 10 إلى 45 ضعفا عن الأشخاص غير المصابين، وذلك عندما يتعاطون أول جرعة من أي من اللقاحين.

ويعتبر هؤلاء أن إعطاء هؤلاء جرعة ثانية من اللقاح هو فقط إهدار للقاحات، بينما لا تزال هناك قائمة انتظار طويلة.

وقال الدكتور جيمس هيلدريث، مدير كلية ميهاري الطبية في ولاية تينيسي قال : "الذين أصيبوا بالعدوى وتعافوا، وهم عشرات الملايين من الناس، سيحتاجون فقط إلى جرعة واحدة".

والجدير بالذكر أن بعض الدول، مثل فرنسا، بدأت إعطاء مرضى كورونا السابقين جرعة واحدة فقط، لكن الولايات المتحدة، لا توصي بذلك.

وقبل أيام، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا حول علماء تابعين للحكومة الأميركية رفضوا دعوات خرجت مؤخرا لإعطاء جرعة واحدة فقط لجميع الأشخاص من أجل سرعة توفير اللقاحات لعدد أكبر من الناس. وحذروا من أن ذلك يمكن ألا يوفر حماية طويلة الأجل.

وقال بيتر ماركس، مشرف اللقاحات في "أف دي إيه" إن من الضروري استخدام هذه اللقاحات على النحو المصرح به من قبل الوكالة.