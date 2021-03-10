شراب يساعد في تخفيض مستوى الدم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشار علماء إلى أن عصير الطماطم يتمتع بخصائص يمكنها تخفيض مستوى ضغط الدم والكولسيترول للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لما جاء في وسائل إعلام روسية.

وقال الباحثون من جامعة طوكيو الطبية، إن الاختبار أجري على 481 متطوعا، كان عليهم تناول عصير الطماطم الخالي من الملح بكميات غير محدودة لمدة سنة، وسجل كل متطوع التغيرات التي طرأت في حالته الصحية.

وبعد انتهاء مدة التجربة، قارن الباحثون مؤشرات جميع المشتركين فيها واكتشفوا، أن معظم المشتركين المعرضين لارتفاع ضغط الدم أو يعانون منه انخفض عندهم مؤشر الخطر بنسبة 3%.

ويحذر الخبراء، من أن لعصير الطماطم المملح، تأثير معاكس "سلبي" بسبب ارتفاع نسبة الصوديوم فيه.