أول صورة لـ"المتحرش بطفلة المعادي" بعد القبض عليه

المصدر: القاهرة - متابعات

نشرت وسائل إعلام مصرية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة للمتهم بـ"التحرش بطفلة المعادي" بعد القبض عليه من قبل أجهزة الأمن المصرية.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تمكنت من إلقاء القبض على "م. جودت" المتهم بالتحرش بطفلة المعادي، وتبين اختفائه في إحدى الشقق محاولاً التخفي، وجرى التحفظ عليه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وكانت الواقعة اكتشفتها إحدى السيدات وتفاعل الآلاف من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي أظهر تفاصيل واقعة تحرش المتهم بطفلة داخل إحدى المباني السكنية بمنطقة المعادي، مطالبين بسرعة القبض على المتهم الذي ظهرت معالمه وجهه بوضوح أمام كاميرا مراقبة معمل تحاليل في نفس العقار الذي ارتكب فيه الجريمة، وبعد ساعات من انتشار الفيديو رصدته أجهزة المتابعة الأمنية.

وذكرت التحريات، أن كاميرا المراقبة المثبتة في معمل تحاليل، كشفت دخول المتهم والطفلة المجني عليها، وارتكاب الجريمة، قبل أن تخرج مكتشفة الواقعة، وتواجهه بما فعل، ليلوذ بالفرار.

وبدأ فريق من نيابة حوادث جنوب القاهرة التحقيقات، بعد القبض على المتهم، وفور تلقيها بلاغ من خط نجدة الطفل، كلفت النيابة العامة الجهات المعنية بالعثور على الطفلة لسؤالها، وتبين أنها "بائعة مناديل".

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