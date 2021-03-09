اكتشاف نيزك نادر غرب بريطانيا بعد سقوطه على الأرض

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اكتشف علماء أجزاء من نيزك نادر تسبب في كرة نارية هائلة في السماء جنوب غرب إنجلترا الشهر الماضي، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وتم اكتشاف النيزك النادر في غلوسيسترشاير بعد سقوطه على الأرض من كرة نارية حطمت الرقم القياسي، بعد أن اصطدم في مدار الأرض.

ويحوي النيزك النادر الذي كان كبيرا بمايكفي للبقاء على قد الحياة، على أحماض أمينية ومكونات أخرى.

ويقول علماء الفلك إن النيزك سقط في مدار الأرض بحوالي 31000 ميل في الساعة - 40 ضعف سرعة الصوت - قبل أن يحترق بطريقة مثيرة.