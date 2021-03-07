باحثون يحددون الحصة اليومية المثالية من الخضار والفواكه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجدت دراسة أجراها باحثون في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة في بوسطن، ماساتشوستس، أن تناول حصتين على الأقل من الفاكهة و3 حصص من الخضار على أساس يومي قد يقلل من مخاطر حالات الوفاة المرتبطة بالمرض من جميع الأسباب، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

و"بينما توصي مجموعات، مثل جمعية القلب الأميركية بـ4-5 حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا، فمن المحتمل أن يتلقى المستهلكون رسائل متضاربة بشأن الأطعمة التي يجب تضمينها وتجنبها"، كما يقول دونغ دي وانغ، المختص في علم الأوبئة التغذية في كلية الطب بجامعة هارفارد والمؤلف الرئيسي للدراسة.

ونشرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة الزراعة توصياتهما في شكل المبادئ التوجيهية الغذائية 2020-2025 للأميركيين. وفقًا لهذه المجموعة من الإرشادات، يجب أن يحتوي نصف طبق كل وجبة على فواكه وخضروات.

ومع ذلك، تشير الإرشادات أيضًا إلى أن أكثر من 80 بالمئة من الأشخاص في الولايات المتحدة لا يتبعون هذه التوصية، ويجب أن تهدف إلى زيادة استهلاكهم للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية.