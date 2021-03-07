يقتل أم أطفاله الثلاثة لأنها حظرته على «واتس أب» في البرازيل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أقدم زوج في البرازيل على ارتكاب جريمة بشعة بقتل والدة أطفاله الثلاثة طعناً حتى الموت، بسبب حظره على التطبيق الاجتماعي «واتس أب».

وقالت صحيفة «الصن» البريطانية، ان إدغاردين دوس سانتوس (34 عاماً)، قتل زوجته السابقة، بعد أن حظرته على تطببيق «واتس اب».

وأضافت أنه طعنها بوحشية لدى وصولها إلى مقر عملها في مدينة أوروكوي، شمال شرق البرازيل، في 19 فبراير الماضي.

وأظهرت لقطات سجلتها كاميرات المراقبة، وصول زوج القتيلة السابق إلى مقر العمل في السادسة صباحاً.

وكان القاتل ينتظر ميندونكا (32 عاماً) التي تعمل خادمة في مكان علمها لنحو 40 دقيقة.