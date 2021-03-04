حاولا إخفاء الجريمة.. وجارهما كشفهما بعد "الطلب الغريب"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

وجهت تهمة القتل إلى رجل والتواطؤ إلى آخر في جنوب شرق فرنسا، بناء على بلاغ تقدم به جارهما، وأفاد فيه بأنهما طلبا منه منشاراً لإخفاء جثة رجل قتلاه.

وأوضحت المدعية العامة في بورغوان جاليو ديتليند بودوان، أن رجلاً في منطقة تور دو بان (مقاطعة إيزير) تلقى مساء الأحد «طلباً مفاجئاً من جاريه اللذين أرادا منشاراً بهدف إخفاء جثة».



وأضافت القاضية التي فتحت تحقيقاً في جريمة قتل أن مستأجر الشقة كان يؤوي القتيل الذي كان «بلا مأوى »

وأوقفت الشرطة مساء الأحد المستأجر وصديقاً له كان موجوداً لديه وقت حصول الجريمة، ووُجهت إلى الأول البالغ 34 عاماً تهمة القتل، وأودِع السجن، أما صديقه البالغ 50 عاماً فوجهت إليه تهمة التواطؤ ووضع تحت المراقبة القضائية.



وأشارت صحيفة «دوفينيه ليبيريه» إلى أن الرجال الثلاثة كانوا في حالة سُكر، وتشاجروا مساء السبت، وتلقى القتيل البالغ 54 عاماً طعنات عدة بسكين، ولجأ الرجلان إلى الجار قرابة العاشرة مساء الأحد، في محاولة للتخلص من الجثة التي عثر عليها ملفوفة بأشرطة بلاستيكية لاصقة.