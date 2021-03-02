مشعوذة تقتل طفلة في سريلانكا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ألقت الشرطة السريلانكية القبض على امرأة قامت بضرب فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات بالعصا بزعم طرد الأرواح الشريرة منها، ما تسبب في وفاتها.

وقالت الشرطة إن المرأة ضربت الفتاة في أوقات مختلفة خلال ثلاثة أيام متتالية.

وتم القبض على والدة الضحية لمساعدتها الساحرة فى ضرب ابنتها.

وأفادت مصادر طبية بأن الطفلة توفيت متأثرة بإصابات في اعضائها الداخلية.

ووجدت الشرطة أنه تم ستخدام خمسة عصي على الأقل في ضرب الطفلة وقد تكسرت بسبب الاستخدام المتواصل لها.

ولا يزال استخدام السحر مستمرا في سريلانكا، حيث يسود اعتقاد أنه قد يخفف الأمراض أو يساعد في حل النزاعات العائلية أو قضايا الأراضي وتلك المتعلقة بالأموال.