علبة "كوكا كولا" تكشف جريمة قتل عمرها 40 سنة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم



ساعدت علبة "كوكا كولا" في حل لغز جريمة قتل وقعت قبل 40 عامًا في إحدى الولايات الأمريكية.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن الشرطة تمكنت باعتماد تقنية جديدة تعرف بـ"علم الأنساب الجيني" من الوصول إلى المشتبه به

من خلال علبة كوكا كولا رصدت في مسرح الجريمة بمدينة شيري هيلز بالولاية قبل 40 عاما.



وقال المحققون أن رجلا عمره 62 عاما يعرف باسم ديفيد أندرسون عاش حياة طبيعية منذ أن اغتال سيلفيا كويل في أغسطس عام 1981 سيواجه المحاكمة بتهمة القتل الآن.

وحسب تحقيقات الشرطة، فإن المجني عليها تعرضت للاعتداء الجنسي أيضا قبل طعنها بمنزلها.