بالفيديو.. حسابات نجوم مزورة تتصدر "تيك توك" بتقليد النجوم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

مواهب لأشخاص غير معروفين تختبىء خلف أصوات نجوم بارزين، يقلدونهم على صفحات تحمل أسماءهم، بطرق وأساليب مختلفة باتت منتشرة بشكل كبير على مواقع التواصل وخصوصا الموقع الشهير تيك توك الذي يشكل منصة لانطلاقتها، ومنها ما يلاقى نجاحا باهرا ومنها ما يبقى مغمورا بتعليقات لا ترقى للمنافسة وهو ما يهدد باستغلال أولئك النجوم ومن بينهم الممثل الأمريكي توم كروز، الذي لم يعلن رسميا للآن عن إطلاق قناة خاصة.

واحتوت الصفحة على مقاطع يظهر فيها الممثل الأمريكي وهو يلعب الجولف، ومقطع يظهر فيه فن الحيل ويتحدث عن اجتماعه برئيس الاتحاد السوفييتي السابق ميخائيل جورباتشوف.

وأثار هذا الحساب تساؤلات كثيرة لدى محبي الممثل خصوصاً أنه لم يقم بترخيص الصفحة رسمياً.

وتبين بعد ذلك أن شخصاً ما أدخل تقنية "نيروكروز" المجسدة للممثل الحقيقي بالشكل والمضمون، بحيث تقوم التقنية الجديدة بإظهار الشخص وكأنه الممثل بالإضافة إلى صوته وجسمه.