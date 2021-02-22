ما سر انتشار التطبيق الجديد «كلوب هاوس»؟

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعد تطبيق "كلوب هاوس" إضافة جديدة لوسائل التواصل الاجتماعي، نظراً لاعتماده على الدردشة الصوتية للمستخدمين من خلال غرف لايمكن الدخول إليها دون دعوة صديق.

ويعود هذا النمو القوي للتطبيق، الذي أطلق في 2020، وتم تنزيله أكثر من 8 ملايين مرة إلى الآن، على الرغم من عدم توافره بشكل رسمي، إلى ظهور عدد من الشخصيات الشهيرة ضمن قائمة مستخدميه، مثل مؤسس شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، وخدمات الفضاء سبيس إكس إيلون ماسك، ومؤسس ورئيس شركة التواصل الاجتماعي فيسبوك مارك زوكربيرغ.