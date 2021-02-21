أبرز الآثار الجانبية الشائعة بعد تلقي لقاح "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت خبير منظمة الصحة العالمية المتخصصة في مجال التحقق من سلامة وأمان استخدام الأدوية واللقاحات البروفيسور آياكو فوكوشيما، إلى أن من يتم تطعيمهم بلقاح مضاد لفيروس كورونا المُستجد يمكن أن يتعرضوا لبعض الآثار الجانبية بشكل طبيعي ومُتوقع، والتي تعني أن جسم المتلقي يقوم ببناء نظام حماية ومناعة ضد الفيروس، وفقا لما جاء في موقع "العربية".

ومن بين أبرز الآثار الجانبية الشائعة ألم أو احمرار حول موقع الحقن، ارتفاع طفيف لدرجة حرارة الجسم، الشعور بالتعب، الصداع، أوجاع بالعضلات أو المفاصل.

وأوضحت بروفيسور فوكوشيما أن هذه الأعراض تستمر عادة لفترة أقل من أسبوع، محذرة من أنه إذا كان متلقي اللقاح يعاني من أعراض أكثر حدة أو استمرت لأكثر من أسبوع، فيجب أن يستشير العيادة أو المركز الطبي الذي تلقى فيه الجرعة.