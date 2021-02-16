أسباب طنين الأذن ودلالاته

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشار اختصاصي في أمراض الأعصاب إلى أن طنين الأذن، قد يشير إلى الإصابة بمرض خطير، مثل أمراض القلب والسكري، وفقا لما جاء في وسائل إعلام روسية.

ويمكن أن تكون أمراض القلب والأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين، أو التهاب المفصل الصدغي الفكي أو خلل فيه، سببا في طنين الأذن.

ووفقا له، يمكن أن يكون مرض السكري سببا في طنين الأذن، لأن هذا المرض يؤثر في الخلايا والشعيرات السمعية التي تشكل النبض العصبي.

وقد تكون مشكلة في الفقرات العنقية سببا في ظهور طنين الأذن. لأن الداء العظمي الغضروفي، يمكن أن يسبب تشنج الأوعية الدموية أو تعرجها، ما يؤدي إلى زيادة اضطراب تدفق الدم.

ويمكن أن يكون السبب التهابات، مثل التهاب العصب السمعي، أو مراكز السمع في القشرة الدماغية، بسبب نشوء أورام مختلفة".

ويشير الأخصائي، إلى أن ارتفاع أو انخفاض مستوى ضغط الدم يمكن أن يسبب طنين الأذن أيضا، وكذلك يمكن أن يسببه تناول بعض انواع الأدوية.