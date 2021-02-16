"عصابة" قردة تختطف طفلتين وتقتل إحداهما في الهند

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اختطفت مجموعة من القرود طفلتين توأمين لا يتجاوز عمرهما 8 أيام من منزلهما بمقاطعة ثانجافور، في ولاية تاميل نادو الهندية، وقامت بقتل إحداهما وفقا لأقوال والديهما أثناء التحقيقات.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن القردة دخلت إلى المنزل عن طريق إزالة قرميد السقف بينما كان والد الطفلتين في العمل وكانت الأم منشغلة بإعداد الطعام، إذ سمعت صراخ القرود وهرعت لتبحث عن طفلتيها ولم تجدهما.

وقال ضابط الشرطة الذي تلقى البلاغ أنهم هرعوا على الفور لمكان الحادث ووجدوا واحدة من التوأمين فوق سطح المنزل وكانت بخير ولم تتعرض لأذى أما شقيقتها الأخرى فلقيت مصرعها إثر إلقائها قرب مجرى مائي..



وقالت والدة التوأم لموقع "تايمز أوف إنديا" إنها صدمت لرؤية القرود على سطح منزلها، واكتشفت لاحقا اختطافها للتوأم الذي كان نائما في الداخل.

وأضافت الوالدة المكلومة أنها بدأت بالصراخ، الأمر الذي جعل جيرانها يسارعون باللحاق وراء القردة، إلا أن محاولتهم لم تفلح سوى في إنقاذ طفلة واحدة.

من جانبه قالت شرطة الولاية الهندية، إنها سارعت إلى الوصول لموقع الحادثة، حيث عثر على الطفلة المتوفاة، والتي نقلت جثتها لاحقا لأحد المستشفيات الجامعية في الولاية.

وتشير تقديرات إلى وجود 50 مليون قرد في الهند، في حين تعتبر هذه الحيوانات مسؤولة عن 13 وفاة في السنوات الست الماضية.