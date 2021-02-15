طفل عراقي يقتل أمه ويجرح أباه برصاصتين عن طريق الخطأ

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قتل طفل لا يتجاوز الثامنة من العمر، والدته وأصاب والده بجروح، جراء إطلاق الرصاص عن طريق الخطأ في قرية ديرين بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الطفل كان يلعب بسلاح أبيه، حينما أطلق رصاصة نحو يد والده، قبل أن تخرج رصاصة أخرى وتصيب الأم في عينها، لترديها قتيلة.

من جانبه، أوضح مدير شرطة "بردرش"، العميد سعدي برزندي، أن الحادث وقع في الساعة العاشرة والنصف من ليلة أمس السبت.

وتوفيت الأم عن عمر يناهز الـ28 عاما، في حين نقل الأب إلى مستشفى في دهوك لتلقي العلاج.