ناسا توضح حقيقة صورة "أنهار الذهب" في غابات الأمازون

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت محطة الفضاء الدولية ناسا صورة تُظهر أنهاراً من ذهب تعبر غابات الأمازون المطيرة في ولاية "مادري دي ديوس" بشرق بيرو، إلا أنها في الحقيقة حفر تنقيب من المحتمل أنها تُركت من قبل عمال مناجم، وذلك وفقاً لمرصد الأرض الخاص للوكالة.

وحصلت ناسا على الصورة من أحد رواد الفضاء، موضحة أنه عادةً ما تكون هذه الحفر مخفية عن الأنظار بالنسبة لمن يتواجد على المحطة إلا أنها برزت في هذه اللقطة بسبب انعكاس ضوء الشمس.

ويظهر في الصورة تأثير تعدين الذهب في منطقة "مادري دي ديوس" في بيرو، ونهر "Inambari"، وعدد من الحفر المحاطة بالمناطق التي أزيلت منها الغابات، والوحل.

والتُقطت الصورة، التي نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر في 24 ديسمبر.