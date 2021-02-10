ممرضة مصرية تحاول الانتحار بسبب وفاة زوجها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تمكّن أطباء بمستشفى المنصورة في مصر من إنقاذ حياة ممرضة، حاولت الانتحار بقطع شريان يدها وتناولها أقراص دوائية لمرورها بحالة نفسية سيئة عانت منها بعد وفاة زوجها.

وتلقت الشرطة إخطارا بورود بلاغ من مستشفى الطوارئ بالمنصورة بوصول "مني. ح. أ - 34 سنة - ممرضة بمستشفى الطوارئ بالمنصورة"، ومقيمة منطقة قولنجيل دائرة القسم مصابة بجرح قطعي بشريان اليد اليسرى وتناول أقراص دوائية.

وانتقل ضباط المباحث لمنزلها وبالفحص وسؤال شقيقها "صاحب مقهى"، ومقيم بذات العنوان، أكد أن شقيقته تعاني من حالة اكتئاب بسبب وفاة زوجها منذ عامين فتناولت كمية من أقراص دوائية بسكو بان- لأزيكس، وقامت بإحداث إصابة بيدها بنفسها، ولم يتهم أحدا بالحادثة.