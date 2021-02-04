الكمية الموصى بتناولها من الملح يومياً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشارت اختصاصية في التغذية وأمراض الغدد الصماء، إلى أن تناول كمية كبيرة من الملح تؤدي إلى زيادة كمية الصوديوم في الجسم وبالتالي احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم.

ويؤثر ارتفاع ضغط الدم سلبا في الكلى، ومشكلات الكلى تسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم، وبالتالي تزداد مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والجلطة الدماغية وأمراض الأوعية الدموية، وفقا لما جاء في وسائل إعلام روسية.

ووفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، يجب ألا يتناول الشخص أكثر من 5-6 غرامات من الملح يوميا، فيما يحتاج الأطفال لـ 2-3 غرامات من الملح في اليوم.

وتضيف أنه من المهم الانتباه للملح المخفي في المنتجات الغذائية الجاهزة، وفي الأكلات السريعة، والمنتجات شبه الجاهزة والمدخنة، حيث يستخدم الملح لتحسين النكهة، كما يوجد الملح في المخللات وفي المايونيز والصلصات".

وتؤكد أنه لا يمكن التخلي عن استخدام الملح تماما، لأن الصوديوم ضروري لعمل الجهاز العصبي بصورة طبيعية والعضلات.