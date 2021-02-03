غيبريسوس يحذر من "النزعة القومية" في توزيع اللقاحات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من "النزعة القومية في توزيع اللقاحات"، مع تزايد عدد الدول التي تعتمد توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، وفقا لما جاء في وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف غيبريسوس إن هذه النزعة "تضر الجميع"، مشددا على أن ضعف التعاون بين الدول يمثل حاجزا رئيسيا أمام تحقيق الانتشار اللازم للتطعيم على مستوى العالم لإنهاء الجائحة.

وأشار إلى أنه بالرغم من العدد المتزايد لخيارات اللقاح، لا تلبي قدرة التصنيع الحالية سوى القليل من المطلوب على مستوى العالم".