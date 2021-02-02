«الصحة العالمية»: إصابات «كورونا» في انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانو، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم آخذة في الانخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، محذراً من استمرار زيادة الإصابات بالفيروس في عدد من الدول، مضيفاً "على المستوى العالمي هذه أخبار مشجعة".

وخلال مؤتمر صحافي، قال أدهانوم إن تلك البيانات تظهر أنه يمكن السيطرة على الوباء، رغم ظهور سلالات جديدة، موضحاً "في حال اتباع التدابير الصحية اللازمة نفسها، يمكننا تقليل انتشار العدوى وإنقاذ الأرواح".

وأشار إلى أن فيروس كورونا، كان تحدياً لأقوى الأنظمة الصحية في العالم، داعياً إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقاسم اللقاحات.

ورأى أن التحكم في انتشار فيروس كورونا حالياً يحمي الأرواح، ويقلل فرص تكاثر المرض، ومن ثم منع انتشار سلالات جديدة، ويساعد على ذلك استمرار فعالية اللقاحات الموجودة.