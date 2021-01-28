الفلبين ترفض دية بـ166 ألف دولار لتسوية قضية مقتل خادمة في الكويت

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

رفض وزير خارجية الفلبين تيودورو لوكسين، فدية مالية، مقابل التسوية والتصالح في قضية مقتل الخادمة جانيلين فيلافيند التي توفيت نتيجة التعذيب داخل منزل كفيلها الكويتي.

أكد الوزير بتغريدة عبر حسابه في "تويتر" إصداره أوامر فعلية إلى سفير الفلبين لدى الكويت محمد نور الدين لوموندوت، برفض أي محاولات دفع فدية مالية لذوي الخادمة، والتأكد من تنفيذ عقوبة الإعدام ضد مخدوميها المدانين بقتلها.

وتوفيت الخادمة جانيلين فيلافيند في أواخر شهر ديسمبر 2019، إذ نقلها العسكري الذي تعمل في منزله إلى المستشفى، إلا أنها كانت قد فارقت الحياة، ليبادر الكادر الطبي بالمستشفى لإبلاغ وزارة الداخلية، بعد أن رصدوا وجود آثار اعتداء على جسد الخادمة، تم بعده إيقاف العسكري وزوجته.

وأمر النائب العام في الكويت آنذاك، بسجن العسكري وزوجته في السجن المركزي، بعد إسناد تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار إليهما، وأحالهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما وتطبيق العقوبة بحقهما.

وقضت محكمة الجنايات نهاية العام 2020، بإعدام الزوجة المتهمة بقتل الخادمة، وسجن زوجها العسكري أربع سنوات.