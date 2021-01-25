"كورونا" يغير حياة حلاق

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اضطر شاب في بريطانيا إلى بدء إجازة قصرية من العمل بسبب إجراءات الإغلاق لاحتواء انتشار فيروس "كورونا"، الأمر الذي دفعه للظن إلى أنه قد سيتحول إلى عاطل عن العمل.

إلا أنه بدأ بكسب آلاف الدولارات بفضل التجارة الإلكترونية في منتجات لتبييض الأسنان ومعدات التمارين الرياضية، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وأصبح الشاب يكسب ما يقارب 16 ألفا و400 دولار في اليوم الواحد، وهو ما يعني أنه سيتحول إلى مليونير وهو لا يزال في العشرينات من عمره.

وفي وقت لاحق باع منصة الاتجار في معدات تبييض الأسنان لمستثمر أميركي، لكنه واصل الاتجار في معدات التمارين الرياضية.

وفي أحد الأشهر المتميزة، باع هذا الشاب البريطاني ما قيمته أكثر من ربع مليون دولار أميركي.

وبدأ الشاب نشاطه التجاري قبل عشرة أشهر، واستطاع أن يبيع بضاعة بأكثر من مليون دولار، من دون أن يغادر باب بيته.