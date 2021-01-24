خبير أميركي يحدد الفائدة الأبرز للقاح "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال المدير السابق للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض توم فريدن، إن الفائدة الأبرز للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، تتمثل في تخفيض معدلات الوفيات من جراء "كوفيد 19".

وأضاف أن اللقاحات "قد لا تؤدي لتخفيض الإصابة بفيروس كورونا المستجد لعدة أشهر، لكنها قد تخفض الوفيات" وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وشدد فريدن على أهمية تطعيم كبار السن ممن تزيد أعمارهم على 65 عاما، لأن "نسبة الوفيات بين هؤلاء بسبب الفيروس تبلغ 40 في المئة" في الولايات المتحدة.

وأشار الخبير إلى أن الفترة الفاصلة بين جرعتي اللقاح يمكن أن تصل إلى 6 أسابيع، لمواجهة النقص الذي يمكن أن يطرأ على كميات اللقاح التي تطرح في الولايات المتحدة.