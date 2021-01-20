أطباء صينيون يستخدمون الطحالب لعلاج "كوفيد-19"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصل علماء أحياء صينيون إلى أن المواد السكرية في خلايا بعض الطحالب بإمكانها وقف عمل أهم إنزيمات الفيروس التاجي ومنعها من التوغل في خلايا الإنسان.

حيث اكتشف فريق العلماء في معهد شنغهاي الصيني للأعشاب الطبية إلى أن مستخلصات الطحالب Ecklonya Kurome التي يمكن إيجادها في البحر الياباني يمكن أن تكون فعالة في مكافحة فيروس كورونا وذلك بعد دراسة المركبات السكرية التي تتضمنها.

وأظهرت التجارب أن تلك المادة السكرية عرقلت عمل إنزيم بروتين 3CL pro الذي يلعب دورا هاما في تجميع جزئيات جديدة للفيروس التاجي وتمنعه من التوغل إلى داخل خلايا الرئتين، وفقا لما جاء في وسائل إعلام روسية.

ويأمل العلماء بأن يُعدوا على أساس تلك المواد دواء ضد عدوى فيروس كورونا.