بريطانية تجري عملية مدتها 8 ساعات دون تخدير

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

طلبت شابة بريطانية تعاني من ورم خطير في المخ إجراء عملية استئصال الورم من المخ دون تخدير كامل واكتفت بوضع مخدر بسيط في المنطقة أعلى أذنها ليغطي رأسها بالكامل في العملية التي استمرت 8 ساعات.

وعانت الشابة 26 عاما من صداع مستمر لمدة 13 يوما معتقدة أنها مصابة إرهاق، إلا أن الألم تطور لتشعر بصداع شديد وبدأت تتعثر في نطق الكلمات مما دفعها لاستشارة الطبيب والذي أوضح لها ان الأمر تعدى مرحلة الصداع، وفقا لوسائل إعلام روسية.

وطلبت من الطبيب عدم تخديرها بالكامل لإجراء العملية بعد معاناة شديدة مع الورم الذي أفقدها قدرتها على التوازن والنطق بشكل كبير، وكان الحل الوحيد هو استئصال الورم من دماغها.

وأمضت العملية مستيقظة ولم تغلق عينها أبدا.