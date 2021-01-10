بالفيديو.. وقف ممثل وممثلة مصريين بعد تقاذف تهم بينهما

المصدر: مروة سليم - دبي

شهدت الساعات الأخيرة تصاعد أزمة بين الفنانة المصرية رحاب الجمل مع زميلها الفنان المصري باسم سمرة، وتبادل الفنانين الاتهامات عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، وهو ما دفع نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، إلى إصدار قرار بوقف الفنان باسم سمر والفنانة رحاب الجمل، معلقا: " تم منعهم من مزاولة المهنة وهنجيب كل الكاميرات وهنحقق في الموضوع دة"، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة "ام بي سي مصر".

من جانبه أصدر الفنان باسم سمرة بياناً رسمياً، للرد على الفنانة رحاب الجمل بعد هجومها عليه من خلال نشرها منشور وصفته خلاله بالممثل "السكران"، واتهمته بالتطاول عليها وعلى زملائها خلال "البروفة" الخاصة بالفيلم الذي يجمعهما وهو "ديك العياط".

وقال خلال البيان: "فوجئت اليوم بإحدى الفنانات تنشر قصة عارية تماما عن الصحة، وتختلق وقائع غير حقيقية، واحتراما لنقابة المهن التمثيلية التي أتشرف بالانتماء إليها، التي تعتبر البيت الكبير لكل فناني مصر، فقد تقدمت بشكوى إلى نقيب المهن التمثيلية، وآليت على نفسي عدم الرد على ما نُشر حتى تنتهي النقابة من التحقيق الذي ستُجريه مع احتفاظي الكامل بالرد القانوني على كل من شهّر بي وبسمعتي، والله ولي التوفيق".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب عبر برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بي سي مصر،: "كان عندي مسلسل معرفش مين فيه الأبطال الأساسين وكانت طالبة فلوس زيادة ومشوها والبنت افتكرت أن انا مشيتها من الفيلم والمسلسل، انا مش عاوز اطلع دور البريء اللي هيغلط هظبطه يعني.. الحكاية كنا قاعدين في فندق شهير ومفيش الكلام ده".

وأضاف السمرة خلال المداخلة الهاتفية: "الموضوع أتفه من كده وأبسط من كده.. الفنانة اللي قالت الكلام ده كان عندها سفر قبل يوم 14 وعاوزة تخلص الفيلم.. وبحاول اقولها استني شوية يومين 3 وبعد كده سافري.. لأن فيه تظبيط في الفيلم وكده وقالت بعد كده خلاص بعتذر.. وقلت للمخرج خلاص نجيب واحدة تانية".

من جانبها علقت الفنانة رحاب الجمل على تصريح الفنان باسم سمرة، إنها بمجرد ما اعترضت على ما قام به الفنان باسم سمرة وهو محاولته التطاول على بعض الحضور، ثار وبدأ في سبها وسب كل الحاضرين في المكان، وتحول الأمر لمشادات بينه وبين الحراس في المكان، مؤكدة أنه كان في حالة هستيرية ومرعبة لكل الحاضرين.

وجاءت هذه التصريحات بعدما نشرت الفنانة رحاب الجمل منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" تحكي فيه تفاصيل الواقعة، ومؤكدة أنها ستحصل على حقها عما حدث بالقانون.

وجاء في المنشور الذي نشرته الجمل عبر "فيس بوك": "الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقى تعتبر ان ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب".

من جانبه قال وائل الرومي، مخرج فيلم " ديك العياط" لـصحيفة "اليوم السابع" المصرية، إنه يسعى للصلح حاليا بين الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل، مشيراً إلى أنه يعقد جلسة حالياً في منزل باسم سمرة للصلح، مؤكدا أنه لن يستغنى عن باسم سمرة، خاصة أن الأخير سيقدم الشخصية بشكل جيد للغاية.



فيما أوضح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن باسم سمرة تقدم بشكوى رسميا ضد الفنانة رحاب الجمل يتهمها بالتشهير به.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري محمد الباز، عبر برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أنه سيتم التحقيق في مسألة الخلاف بين رحاب الجمل وباسم سمرة.

وأعرب عن استيائه من الأزمة التي نشبت أخيراً بين الفنان باسم سمرة والفنانة رحاب الجمل وتبادلهما الاتهامات والألفاظ الخارجة، معقبا: "مينفعش نهاجم أو نتجاوز ضد بعض علي السوشيال ميديا والمتضرر عليه التقدم بمذكرة للنقابة للتحقيق فيها.. لن نسمح بأن نكون مادة للناس، والمفروض الحفلة تبقى على صحفات الفن مش صفحات الحوادث".