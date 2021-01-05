فيروز تنعى إلياس الرحباني بفيديو عبر "فيس بوك"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعت الفنانة فيروز الموسيقار اللبناني الراحل إلياس الرحباني، بعد وفاته نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك من خلال فيديو نشر عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك".

ويظهر الفيديو لقطات للراحل إلياس الرحباني، مع موسيقى من تلحين "الأخوية الرحبانية" لأغنية "هجروا الأحبا الحارة"، بحسب ما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع المنشور، وعبروا بدورهم عن حزنهم العميق لرحيله.

وتوفي الرحباني بعد أيام من دخوله المستشفى بسبب تبعات إصابته بفيروس كورونا.