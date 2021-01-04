ثعبان أسود يثير رعب سكان مدينة أسترالية

المصدر: ترجمة مروة سليم

رصد أحد رواد ممشى في مدينة ماروبرا بالضواحي الشرقية لسيدني، ثعباناً أسود ينزلق على الكثبان الرملية على طول مسار الممشى، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضات الصحيفة أنه تم رصد الثعبان لأول مرة من قبل أحد رواد الشاطئ، والذي شارك الصور المخيفة لتذكير السكان المحليين بالحذر عند التجول في الكثبان الرملية.

وفي اليوم التالي لنشر الصور، شاهد أحدهم الثعبان في نفس المكان، وحاول حث رواد الممشى حيث نشر صور الثعبان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ليحثهم على البقاء في حالة تأهب عند المشي على طول ممر شاطئ ماروبا، فيما سارع مستخدمو التعليق على المشهد المرعب، وقال أحدهم: "هذا هو أسوأ كابوس لى".

وقال آخرون إنهم اكتشفوا المزيد من الثعابين السوداء ذات البطن الحمراء هذا الموسم أكثر من أي وقت مضى، حيث علق أحدهم قائلاً "لقد رأيت هذا العام أكثر من أي عام آخر وهم يزدادون أيضًا"، وقال آخر: "الثعابين ذات البطون الحمراء شائعة أكثر مما يعتقد معظم الناس".

يذكر أن الثعابين السوداء ذاك البطن الحمراء واحدة من أكثر الثعابين شيوعاً في شرق أستراليا، وعلى الرغم من أن سمها قادر على التسبب في مرض خطير، إلا أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة من لدغته، لكنه أكثر انتشاراً في الغابات والمستنقعات، حيث أنه غالباً ما يغامر الثعبان الأسود ذو البطن الأحمر في المناطق الحضرية القريب ويبلغ متوسط الطول عادة حوالي 1.25 متراً.