العثور على طفل مفقود في بريطانيا بعد عام كامل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عثرت السلطات البريطانية على طفل صغير ظل مفقوداً لمدة عام كامل، وأعادته لوالده الذي لم يفقد الأمل في العثور عليه، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الطفل البالغ من العمر عامان فقط، قد اختفى نهاية العام الماضي، بعد أن أخذته والدته لقضاء عطلة ناهية الأسبوع برفقتها.

وكان من المفترض أن تقضي والدة الطفل، المنفصلة عن والده، نهاية شهر نوفمبر 2019 مع ابنها، لكنها أخذته واختفت معه منذ أكثر من عام.

ومنذ حينها بدأت السلطات البريطانية عملية البحث عن الطفل من دون فائدة، قبل أن تكتشف أن والدة الطفل الألمانية، لديها ارتباطات بمناطق في ألمانيا والنمسا وسويسرا، ما وسع دائرة البحث إلى هذه الدول.

وأكد القضاء البريطاني، الخميس، أنه تم العثور على الطفل إيمانويل بيندارا، أخيرا في ألمانيا، وتمت إعادته إلى والده في بريطانيا، بعد عام من البحث.

وكان القاضي البريطاني المسؤول عن قضية الطفل المفقود، قد أصدر مناشدة طارئة الشهر الماضي، لتكثيف عملية البحث عن إيمانويل.

ولم تكشف السلطات حتى الآن تفاصيل عملية العثور على الطفل المفقود في ألمانيا.