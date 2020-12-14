"الصحة العالمية": خطر في مراكز الخدمات الصحية يفاقم أعداد مرضى كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن واحدا من كل 4 مراكز رعاية صحية في العالم تفتقر إلى المياه لأغراض النظافة والخدمات، ما يعرض 1.8 مليار شخص لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت في دراسة أعدتها مع منظمة اليونيسيف شملت بيانات من 165 دولة، أن افتقار المراكز لهذه الخدمات الأساسية يعرّض المرضى والعاملين فيها على السواء لخطر التقاط العدوى، بحسب ما جاء في موقع "العربية".

وأشار رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى أن "العمل في مرفق رعاية صحية بدون مياه ووسائل صرف صحي ونظافة أشبه بإرسال ممرضات وأطباء للعمل بدون معدات حماية شخصية".

وأكد أن هذه العناصر "أساسية لوقف انتشار كوفيد-19، لكن لا تزال هناك ثغرات كبيرة يجب تجاوزها، خاصة في البلدان الأكثر نموا".