بالصور.. مالك الحزين يلتهم صغير تمساح في فلوريدا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

التقطت مصورة من فلوريدا مختصة بالحياة البرية لحظات التهام مالك الحزين الأزرق لصغير التمساح.

وكتبت المصورة شيلي غيليام في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كنت على بعد بضعة أمتار عندما أمسك مالك الحزين بالتمساح، ثم طار معه في فمه إلى هذا المكان، حيث أمضى نحو 25 دقيقة في قتل التمساح وتناوله".

كما نشرت غيليام على صفحتها مقطع فيديو يظهر كيف يبتلع الطائر التمساح ببطء.

ولم يكن مالك الحزين هو المخلوق الوحيد الذي رصدته غيليام في البحيرة. فقد رأت تمساحاً كامل النمو يبلغ طوله 12 قدماً (نحو 3.6 متر) يتجول على بعد بضع مئات من الأمتار فقط من موقع مالك الحزين.