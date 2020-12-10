مقاضاة فيسبوك لإجباره على بيع"انستغرام" و"واتساب"

رفعت هيئات تنظيمية فدرالية في الولايات المتحدة، الأربعاء، شكوى قضائية لإرغام شركة فيسبوك على بيع تطبيقي "انستغرام" و"واتساب"، بدعوى الاحتكار، حسب أسوشييتد برس.

وتتهم الحكومة الأميركية و48 ولاية ومنطقة، عملاق التواصل الاجتماعي بإساءة استخدام قوته السوقية في الشبكات الاجتماعية لسحق المنافسين الصغار.

وتزعم الدعاوى أن فيسبوك يستخدم طرقا مختلفة لعرقلة المنافسين والحفاظ على هيمنته على السوق، ما يمكنه من تأمين مليارات الدولارات من عائدات الإعلانات المحتملة، حسب وسائل إعلام أميركية.

ويؤكد المدعون أن الشركة استخدمت استراتيجيتين لتحقيق ذلك الهدف هما الاستحواذ على منافسين محتملين، وخنق أو سحق مطوري برامج الكمبيوتر خارج نطاق الشركة.

وفيسبوك هي أكبر شبكة اجتماعية في العالم، لديها 2.7 مليار مستخدم، وتبلغ قيمتها السوقية حوالي 800 مليار دولار.