خبراء: لقاح كوفيد-19 لا يلغي ارتداء الكامة.. لهذا السبب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ربما يضطر الأشخاص الذين سيأخذون لقاح كورونا، للوقاية من مرض "كوفيد-19"، لارتداء الكمامة وذلك لأن اللقاح سمنع الإصابة بكوفيد-19، إلا أنه من غير الواضح إلى الآن ما إذا كانت ستمنع نشر الفيروس للآخرين، وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

ويعود السبب إلى أن تجارب شركتي موديرنا وفايزر راقبت فقط ما إذا كان الأشخاص الذين جرى تطعيمهم، قد أصيبوا بكورونا أم لا، لكنها لم تلاحظ ما إذا كانوا قد نشروا الفيروس دون ظهور الأعراض عليهم".

وأوضحت أخصائية المناعة في جامعة واشنطن في سياتل، ماريون بيبر: "إنه سباق.. بالفعل أثبتت لقاحات كورونا أنها دروع قوية ضد الأعراض والتداعيات الشديدة، لكن هذا لا يضمن فعاليتها في الأنف والحنجرة وما إذا كانت قادرة على الحد من انتشار الفيروس".

ومع ذلك، يشدد خبراء على أنهم متفائلون بأن اللقاحات ستقضي على الفيروس بدرجة كافية حتى في الأنف والحنجرة لمنع الأشخاص المحصنين من نشره للآخرين.

وكانت بعض الدراسات أشارت إلى أنه حتى الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض كورونا "يمكن أن تكون لديهم كميات كبيرة من جزيئات الفيروس في أنوفهم".