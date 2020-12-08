هذا ما قالته أول سيدة تحصل على لقاح كوفيد-19 في العالم

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

بدأت السلطات البريطانية صباح اليوم، أكبر حملة تطعيم في التاريخ البريطاني ضد فيروس كورونا المستجد الذي أنتجته شركتا "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية.

ووضعت السلطات البريطانية في خطتها أولوية إعطاء اللقاح لمن تجاوزوا الثمانينيات من العمر، والعاملين في المستشفيات ومراكز الرعاية في الخطوط الأمامية، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وبذلك تصبح مارغريت كيينان البالغة من العمر 90 عاما أول شخص في العالم يحصل على لقاح ضد فيروس كورونا في مستشفى كوفنتري ووارويكشاير الجامعي .

وقالت مارغريت التي تحتفل بعيد ميلادها الـ91 الأسبوع المقبل بأن اللقاح أفضل هدية عيد ميلاد مبكرة كانت تتمنى الحصول عليها.

وأضافت: أشعر بالامتنان الكبير لكوني أول شخص يتم تطعيمه ضد كوفيد-19، وأتطلع إلى قضاء الوقت مع عائلتي وأصدقائي في العام الجديد، بعد أن كنت بمفردي معظم العام، كما أشكر الطاقم الطبي وأنصح كل شخص بأخذ اللقاح إذا توفرت له الفرصة.

وتأمل السلطات البريطانية أن يكون لقاح "فايزر" الخطوة الأولى على طريق العودة إلى الحياة الطبيعية.